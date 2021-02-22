施匡翹澄清與《星夢娛樂》關係　期待與曾志偉合作：成日睇獎門人

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-22 18:00

歌手施匡翹（Zaina）最近忙於拍攝她全新的主打歌曲《康復期》MV，今天（22日）她在拍攝MV場地中接受《香港01》訪問時候透露這首歌曲對她意義特別深，事關在2020時候Zaina患上新冠肺炎，雖然這首歌曲是一首情歌，但她說：「我收到呢份歌詞係好意外，因為冇諗過林若寧老師將我上一年患病時候經歷再融入愛情，我覺得好似專登為我經歷而寫。」

Zaina覺得《康復期》是一首鼓勵歌曲。（梁碧玲攝）

Zaina一直憧憬一段韓式愛情，因此在這次拍攝MV中特意找了一名韓國Oppa和她一起合作，但Zaina笑言韓式愛情只存在於她的幻想，現實中的愛情觀並不是這樣：「以前難拍拖可能因為我係讀女校，加上出嚟之後係讀幼兒教育，所以其實我冇乜男仔朋友，都難搵男朋友。到依家我覺得搵圈外男朋友好啲，因為圈內太過靚仔冇乜安全感，但最後發覺我好似想太多，因為都未發生。」

Zaina只談過一次戀愛。（梁碧玲攝）

去年因患上新冠肺炎令Zaina知名度大增，更傳出過她會加盟《星夢娛樂》，不過近日TVB出現人事大變動，何哲圖離職，曾志偉接管音樂節目，一眾《星夢娛樂》旗下藝人紛紛不知道去向如何，而Zaina解釋她不屬於《星夢娛樂》的藝人：「我都係《臻世娛樂》，可能因為我簽咗《Big Big channel》，所以就誤會咗，唔關事。我《Big Big channel》就係出席唔同音樂節目或者綜藝節目。其實我好期待，細個成日睇獎門人，好鍾意呢個節目，好希望上呢個獎門人做嘉賓我就心意滿足。」

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