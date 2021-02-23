收視滯後報告｜《燕雲台》收視談不上好　播內地劇利大定弊多？

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-02-23 05:30

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是2月8日至2月14日。今次報告的重點放在終於播完的《燕雲台》身上，總平均收視只得22.1點，如果放在2020年的收視榜中，這個成績只會排在尾四的位置，實在算不上是好成績。

即睇2020年收視排行榜：

+ 13 + 13 + 13

其實這個話題並不是第一次講，近年TVB不停買入內地古裝劇在黃金時段播放，一來是節省成本，二來是想複製《延禧攻略》的成功，以低成本打出高成績，但神話並不是容易複製，反而如果盲目追求，只會弄巧成拙。近兩、三年播出的內地劇，收視的確比較慘淡，《錦繡南歌》19.8點、《慶餘年》25點、《鳳弈》17.78點、《皓鑭傳》24點，比較好的是《倚天屠龍記》26.79點，但要像當年《延禧攻略》上30點還有很多的距離，或者TVB計過成本的確更好，但對香港電視業並不是一件好事。

《燕雲台》精彩畫面：

+ 2 + 2 + 2

至於《陀槍師姐2021》，依然未能止住跌勢，比上周再下跌0.1點至22.3點。《愛•回家之開心速遞》也回落不少，今個星期只得25.7點。另外，於初一晚上取代《陀槍師姐2021》的賀年節目《金牛吉祥耀保良》，只錄得16.5點。

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均25.7點，最高收視周一(8日)晚27.7點。《燕雲台》周一至五平均23.0點，最高收視周二(9日)晚23.5點，周六年初二(13日)晚兩小時大結局22.7點，全劇平均22.1點。《陀槍師姐2021》周一至五平均22.3點，最高收視周一(8日)晚23.2點。《溏心風暴之家好月圓》周一至三平均7.0點，最高收視周四年卅晚(11日)大結局8.4點。

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