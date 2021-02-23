變裝皇后竟是爆肌格鬥家？脫下高踭鞋華麗轉身　恢復男兒身打餐死

撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-02-23 18:29

一個主場在舞台，一個主場在擂臺，香噴噴的變裝皇后與血淋淋的裸拳格鬥實在很難聯想在一起。但這兩件事卻在Diego Garijo的身上相遇了。同時站上兩個舞台，他擁有比別人精彩兩倍的人生。

美國格鬥家Diego Garijo出身墨西哥，自幼偷渡至美國。蹲過幾次大牢，打過一陣子MMA。渾名Dos Pistolas的他拿過七勝，直到因臉部經常被擊中導致視網膜剝離才收手。2018年他發現裸拳格鬥能給他更真實的感受，所以他冒著失明的風險投入這項更血腥的運動。目前他的成績是一勝一敗。

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這樣的硬漢怎麼會開始變裝表演？以「Lola」為 Drag name （變裝皇后的藝名）的Diego 說，最直接的原因是因為在他上情商課程時接受建議。但他從小被母親帶大，偶爾會穿著她的衣物，身邊也有些同志表親，這使得他對於表現出陰性面並不陌生。有很多人因為他變裝而懷疑他的性向，他笑道「穿女裝和性傾向是兩碼子事」。

為了要在舞台上扮演明豔動人的女性，Lola做足了功課。從化妝、服裝、肢體到舞蹈，他都一一努力學習打磨。對他來說，每次登上舞台，就跟登上擂臺一樣。特別是在那些變裝皇后選美大賽中，他會和對手坐在化妝室裡，像打量拳手一樣打量別的皇后，心想：「我能贏他嗎？」這一類的問題。但不管是舞台或擂臺，Lola與Dos Pistolas都從未恐懼過。

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旁人對於Lola這種跨界有什麼反應呢？Lola表示變裝皇后圈與同志族群非常熱情的接納了他，但即使是很Man的拳手們也是大方送暖。他認為打拳與變裝其實很像，前者是要克服人體極限，後者則是要克服有毒的男子氣慨。

Lola的故事在網路引起熱烈迴響。支持他的人當然不少，但也是有些恐同人士出言諷刺。對於那些酸言酸語，有網友笑道酸民們應該試著當著Lola的面說說看，他們恐怕幾秒鐘就趴了。

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