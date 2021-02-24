RubberBand落實4月紅館個唱　「關於你和我，關於散聚的故事」

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-24 13:16

早前RubberBand蟬聯「十大中文金曲樂隊/組合獎」金獎。（香港電台提供）

RubberBand回歸紅館舞台喇！過去一年因為疫情，娛樂事業幾近完全停擺，近日疫情緩和終於可以重新起步。RubberBand早前宣布4月4及5日，於紅館舉行兩場演唱會，日前更公開海報及個唱名《RubberBand Ciao 2021》。

RubberBand上載演唱會海報，解釋主題Ciao用意。（IG：@rubberband）

佢地喺IG貼出以「Ciao」為主題演唱會海報，並說︰「這兩年，總是聽到一個又一個關於離開的故事。我們也在經歷著一場又一場別離，一次又一次練習如何說再見。Ciao，是意大利文的Hello，也是Goodbye，有散，必有再聚，無論說多少次再見，我們都要相信是為了好好準備下一次的重聚。4月4-5日，我們要踏上紅館舞台了，這是一個關於你和我、關於散聚的故事」並預告門票將於3月中公開發售。

2016年「RubberBand《呢度》演唱會」合唱《Slow &Easy》。（資料圖片）

早前傳出消息時，經理人回應傳媒查詢已證實相關消息，又指日後即使在防疫措施限制下，觀眾入座率只得一半，四子都會如期舉行演唱會。他透露今次演出將加插《！》音樂會的元素，意味四子有機會再與Patrick的爵士大樂隊一起Jam歌。至於會否擔心爆發感染群組，他相信團隊會做好防疫措施，確保歌迷及表演者安全，同時呼籲觀眾自律。