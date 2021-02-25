多功能老婆︱于淼硬搶人夫封「最強小三」　為追夢曾作重大犧牲

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-25 00:00

無綫（TVB）劇集《多功能老婆》最近於翡翠台深宵時段重播，吸引不少觀眾捱眼瞓追看。飾演「顏總／顏爺／顏成功」的于淼在首播時已經備受關注，觀眾大讚她演出自然淡定有氣場，一場開完$9,999萬支票趕走楊千嬅後再在黃浩然面前扮委屈的戲份，不但令人睇到咬牙切齒，亦使她贏得「最強小三」稱號，並於《萬千星輝頒獎典禮2019》中躋身「最佳女配角」最後五強。

點擊下圖回顧于淼在第9集有幾乞人憎：

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成為「最強小三」之前，于淼在TVB劇集飾演的角色多以來港嫁年長老公的內地女子為主，例如《不懂撒嬌的女人》嫁劉丹的「小白」、《逆緣》嫁姜大衛的「小翠」，發揮空間不算太多。上位前最出名的，應該是她在《萬千星輝賀台慶2015》中，後補頂上獲得總值100萬港元的大獎，當中包括20萬港元儲蓄戶口。

點擊重溫當年于淼贏大獎一刻：

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于淼是落選《2012國際中華小姐競選》後正式加入香港娛樂圈，原來她之前為追夢亦犧牲甚大。她入讀大連民族學院國際商學院時，曾與初戀男友拍拖兩年。畢業後她為發展跑去北京找尋機會，但對方卻返回家鄉蒙古，所以就算兩人談婚論嫁的階段，還是無奈放手。她接受傳媒訪問時便指，當初沒有選擇事業，好可能已經人妻甚至人母，又指自己來港後才拍第二次拖。

點擊下圖觀看于淼IG、微博靚相（含三點式泳照）：