後生仔傾吓偈｜游嘉欣神邏輯講生仔麻煩：又嘔又會壓住瞓覺

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-24 19:15

最新一集《#後生仔傾吓偈》搵嚟麥玲玲同一眾後生仔大談生仔經，馮盈盈表示想喺34歲結婚生仔，但後生女游嘉欣(游游)就話完全無生仔嘅諗法，原因係「生仔好麻煩，大住肚瞓覺，佢會壓住你，你又嘔又食唔到想食嘅嘢喎，我覺得好慘。生完出嚟有好多嘢要執，自己身體又差晒，所以唔想生。」另一後生女欣茵認為生小朋友唔係佢人生嘅選擇：「生小朋要好多錢，又要諗佢讀咩學校，佢讀唔到名校我又唔開心……我會寧願養狗。」

21歲嘅游游直言生仔好麻煩，所以唔會考慮生B。(影片截圖)

麥玲玲透露自己有唔少內地客戶都會選擇代孕，更有客戶用雪卵方式，成功懷上三胞胎。內地女星鄭爽早前因代孕而搞到被封殺，甚至引來網民圍巢，其實內地法律明確禁止醫療機構和醫務人員實施任何形式的代孕技術，之不過，麥玲玲就話有唔少客户都選擇代孕，咁即係有錢就可以無視法律？

鄭爽被爆同前男友張恒在美國找代孕，結果被官媒點名批評行為惡劣 。（影片截圖）

而對於代孕，幾位後生仔都有唔同睇法，陸浩明認為如果另一半身體問題而無法陀B的話，某程序上佢係接受代孕，但佢亦都覺得陀B過程可以令夫妻關係更緊密。麥玲玲又指出，比起雪卵，雪胚胎更為可靠，又提議TVB為旗下女藝人雪胚胎。「因為你掛住生仔，就無咁投入份工，因為35歲卵子質素會急跌，如果公司有贊助，你哋會放心好多。」