評論︱保錡錯失「最佳跪低時機」變隊中ERROR　太臭串永不翻身？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-25 12:00

男子組合ERROR保錡上月4日被踢爆撻着「宅男女神」張沛樂（沙律），令兩人的地下情曝光，事後數小時卻爆出保錡未曾與賴嘉賢（Carrie）分手的消息，令他捲入一腳踏兩船風波，之後更有多名女子自稱曾被保錡約上床兼拍性愛影片，不但引起傳媒報道、跟進，不少網民更指他私德有虧。

獨家｜ERROR保錡一腳兩船時間線曝光 Carrie被分手訊息絕密公開

這單花邊新聞早應該於保錡應Carrie要求在Instagram發文道歉便「圓滿」落幕，可是卻竟然悄悄刪除有關聲明，此舉不但焫㷫大批網民，更令他們發起「反保錡」行動，連番在網上狙擊保錡，當中更有人貼出保錡開Live時不滿被指似八兩金的爆粗片段，造成軒然大波，使更多人不值保錡所為，高呼「全民踢保」。

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事件50日後宣布暫別幕前

最後，保錡在被爆撻着沙律的50日後，在社交網站發聲明「跪低」，指自己不但處理感情事不夠妥當，言行亦未有尊重他人，所以決定完成所有手頭上的工作後，會暫別幕前停工一段時間：「我認為咁樣係一個對我應有嘅懲罰，希望唔好累到其他兄弟，亦唔好因為我嘅關係而抹煞左所有人嘅心血。」又希望自己重回眾人眼前時，會變成一個懂得尊重、願意承擔責任的人。

保錡發千字文道歉疑退出ERROR︰完成手頭上嘅工作後將會暫停

保錡發表暫別娛圈聲明時便以此相片作配圖。（Instagram/@k_p0k1）

感情事本來沒有對錯

男歡女愛，從來都是合則來不合則去，難以劃分對與錯，保錡（疑似）未與Carrie正式分手便跟沙律展開另一段感情，就算旁人有何高見，批評保錡情場上未夠醒目，或是戀愛觀念有所偏差，最多只是花生殼一地。歸根究柢，事件由頭到尾也只關三個人事，可是保錡卻大聲夾惡，理直氣壯地指自己才是對的一個，搞到粉絲都幫唔落，連拖累ERROR。

娛樂圈從來都是一個顯微鏡，將所有平凡瑣醉事逐一放大，時候一到，機緣巧合，另一件對眾人無關痛癢的事便會代替方才發生的事，佔據他們茶餘飯後的時間，但顯然保錡未有洞悉到這一點，入行踏入第三年，即使未能從前輩身上學到一招半式，明白到大丈夫能屈能伸的道理，也應該從報紙雜誌的報道上學識，做藝人要肯認錯，條路先會行得長。

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點擊圖輯睇睇保錡現任女友沙律的相片︰

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態度衰認錯太遲難翻身

常言道：「遲到好過冇到」，但保錡拖到幾乎最後一刻才認衰仔，實在太遲。如果時間返回到保錡向Carrie公開道歉的一刻，然後他選擇低調、謙卑接受批評一段日子，這件（疑似）感情缺失事件好快大家便會當粉筆字抹走，就好像ViuTV聆聽觀眾聲音將《戰毒》從黃金時段抽走，亦像12年前TVB順應觀眾要求，重播當時鮑起靜於金像獎憑《天水圍的日與夜》奪影后時「多謝亞視同事」的足本畫。事已至此，保錡只能夠日後再找機會重新出發，可是別人會否再給予機會，件事搞到咁大都真係幾難，學蕭若元談香港電影會否翻生時的說法，機會是「零」。