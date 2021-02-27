多功能老婆︱王梓軒演癡情男賺人熱淚　點解咁入屋照徘徊二三線？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-27 00:00

無綫（TVB）劇集《多功能老婆》（2019）最近在翡翠台深宵時段翻播，吸引不少觀眾捱眼瞓收睇，除了「藍飛」楊千嬅和「榮少」周柏豪，其他演員也值得留意，當中包括飾演癡情男「梅君明／Jonathan」的王梓軒。王梓軒在戲中與出盡辦法追求「萬風華」陳煒，不少觀眾也大讚這段童話式的姊弟戀動人，可是他最後卻為救墮海的「顏爺」于淼而被遊艇螺旋槳擊中後腦傷重死亡，令人不勝唏噓。而同樣唏噓的是，王梓軒明明擁有一份令人羨慕的履歷表，演技不俗又多才多藝，但入行12年還是徘徊在二、三線，未有機會更上一層樓。

【多功能老婆】大結局離奇死亡掀熱議 王梓軒親解背後謎團

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王梓軒2008年畢業於長春藤名校之一的美國康乃爾大學，擁有心理學及現代舞雙學位，在學期間更帶領「Last Call無伴奏合唱團」穿州過省演出，畢業時獲該校頒發藝術家年獎，非常犀利。回港發展後，他不但推出過多張唱片，《心足》、《你最好》等歌曲更成為派台冠軍，亦試過北上參加央視節目《中國好歌曲》第三季，與內地實力唱將較量。王梓軒在影視作品方面亦表現不俗，而當中最多人讚賞的，絕對是TVB劇《是咁的，法官閣下》的演出，飾演有米新紮大狀「Daniel」的他Chok住拉小提琴的畫面，相信不少觀眾都會覺得Charming。

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到底為什麼王梓軒總是離正式上位有段距離？雖然西洋味濃外表和公子哥兒氣質予人距離感是其中一個原因，但最重要的因素始終是他在TVB演出的角色未夠多變，除了入行初期的奸仔、邪教教徒角色比較破格，他逐漸為人認識後接拍角色總是非常相似，《是咁的，法官閣下》、《多功能老婆》和《機場特警》都是一等一暖男，角色設定幾乎是Copy and Paste，當中的《是》劇和《機》劇更同樣有拉小提琴的場面，某程度上限制了王梓軒的發揮空間，所以他試試挑戰奸角或可能突破框架。