雙祥見︱阮兆祥曾遭梅小惠整蠱　着禮服打邊爐熱到想死

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-27 13:00

阮兆祥同黎耀祥入行多年都被整蠱過唔少次。（影片截圖）

阮兆祥同黎耀祥喺新一集《雙祥見》中細數被整蠱的經歷，阮兆祥表示當年收到梅小惠的生日派對邀請卡，寫明男生需穿禮服出席。不過當阮兆祥到達酒店後發現沒有任何ball room，其後他去到酒店旁的火鍋店，只見梅小惠t-shirt牛仔褲出現，但身邊的朋友全都禮服上陣，他才發現被壽星整蠱。

TVB劇集《真命天子》由劉德華、藍潔瑛主演。（影片截圖）

黎耀祥說他當年拍《真命天子》時，身穿闊袍大袖與主角劉德華做對手戲：「同佢拍完之後，仲係好緊張，一cut機點解我衫袖有啲煙走出嚟，一睇！哇！成紮香扔咗落去，燒着咗裡面，當時我係新人好緊張，立即搵水淋熄，又唔敢講比服裝知。呢件事我搵唔到華哥證實，但我收到風當年佢係非常八厭，片場當遊樂場玩。」

黎耀祥同劉德華對完戲之後，就被火燒衫袖，當時仲喺新人嘅佢嚇到唔敢出聲。（影片截圖）

阮兆祥表示曾聽苗僑偉講述有人拍探病戲時，有人趁roll機前一刻，將被子揭開並將熱水倒下去，搞到但由於已roll機，臥床嘅演員唯有死忍。「拍古裝落頭套時，需要用綿花沾上火酒，融化膠水才可以將頭套拿出。溫兆倫將整樽火酒倒晒，換成清水，大家整完之後一拉，真係痛死。」