乘風破浪的姐姐2 | 三位踢館姐姐強勢來襲　楊丞琳盼同陳妍希組團

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-26 21:15

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第二季出現不少新規則，除了初舞台唱跳分開進行，以及根據成績劃分乘風守擂組同破浪挑戰組之外，還邀請了三位姐姐踢館，分別是楊丞琳、曾黎、蘇運瑩。

三位踢館姐姐，左起蘇運瑩、曾黎、楊丞琳。（微博@乘風破浪的姐姐）

這三位踢館姐姐中，楊丞琳是初代女子組合「4 in Love」出身，唱跳都不錯；曾黎是內地演員，同章子怡是大學同學，樣貌出眾，早幾日就有「張栢芝看曾黎的眼神」的話題引起網友熱議，曾黎從小學習聲樂、舞蹈，小學畢業後考入中國戲曲學院附中，主修青衣，後又考入中央戲劇學院；而蘇運瑩則是專業歌手，唱腔極具特色，在首次公演中，那英組的歌曲《在這裡請你隨意》就是出自她手，當時那英還直呼這首歌難唱。由於疫情，楊丞琳隔離的緣故，三人合體的時間非常短暫，但看得出楊丞琳在舞蹈方面表現得不錯，給予了曾黎、蘇運瑩不少意見。

三位女星風格都不同。（視頻截圖）

夜晚時分，三位姐姐還去到破浪挑戰組的宿舍同其他姐姐打招呼，楊丞琳直言不諱：「我的私心很想要跟陳妍希有一個不同的第一次，就是一起組團。」對踢館似乎信心十足，令網友相當期待她們的表現。