任噏亂評︱擂台決戰富三代鍾培生　林作最後肯定唔會輸

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-27 12:23

「十優港姐」麥明詩舊愛、會考零分裕美現任男友林作一向言行出位，早前便因為一句「抄我100萬？」而焫㷫「工廈大王」孫仔、城中著名富三代鍾培生，搞到鍾培生要下戰書，要求雙方在擂台上一決高下。「林鍾之戰」未落實開打已經充滿花生，林作不斷在社交網站出Post挑剔對方，先有公開修練「金蛇纏絲手」無聊當有趣的短片，後再公然撕爛鍾培生方面草擬的拳賽合約，直斥合約是「垃圾」，要「零分重作」，而鍾培生亦有「好聲好氣」回應對方：「除咗生死狀同埋出場費唔改得，有咩可以配合你？」

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鍾培生被指抵唔住頸

最近，事件又演變到鍾培生被公開追討林作練拳費。事緣林作日前到鍾培生介紹的拳館作首次訓練，可是逾10萬元訓練費卻沒有人找數，最後突然殺出一名神秘才俊──金融集團老闆李俊亨（Henry）決定孭飛，而他亦有拍片力數鍾培生：「呢個大慈善家同企業家，竟然因為林作嘅一句抽水，抵唔住頸撩人上台隻揪，仲要畀一百萬上台費不特止，佢有錢玩，但係介紹林作去練拳，就冇錢畀林作，你都出得一百萬，十幾萬你都畀唔起？」鍾培生則稱自己沒有找數的義務。

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林作反客為主有水就抽

如無意外，拳賽四個月後便會舉行，林作經訓練後會否變得好揪仍然是未知之數，就算最後好似當年日本拳王森崎剛被陳惠敏一拳KO，只要最後沒有死在擂台中，贏家亦只有一個──林作，而這個結果早在鍾培生「抵唔住頸」的一剎那已經注定。由鍾培生決定約戰開始，林作便已經反客為主，即時話自己「未驚過」，之後更一有位入就入到盡，打蛇隨棍上借意揶揄對手，務求製造更多Noise。

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林作的生存之道

冇錯，外界普遍支持鍾培生在擂台上「打鑊」林作，因為林作實在太煩、太擾民、太似一隻不斷在飯桌上飛來飛去的烏蠅，分分秒秒嗡嗡嗡，撥極都唔肯走，但這個正正便是林作的生存／成功之道：劍走偏鋒，寧願得罪99%的人也要得到1%的支持，夠煩、夠多口水，總有一句入你耳，而最近的一句「拉票」說話：「因為我的對手，代表的是香港的權貴，住過萬呎淺水灣豪宅，打人都要出100萬的三世祖」，更是Mind-blowing，將拳賽演繹成貧富對立，一定有人會Buy，即使林作本身都是有錢仔。正所謂「曹操都有知心友，關公都有對頭人」，件事搞得愈大，林作可以借題發揮的機會亦愈來愈多，只要Keep這班養得起他的1%，就算鍾培生輕鬆打贏，林作都唔會輸。