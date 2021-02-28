異國風情畫｜陳俞希孖蔡宛珊扮歐遊出海：想營造返去咗歐洲嘅感覺

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-28 21:00

ViuTV旅遊節目《異國風情畫》已播出了多集，事源疫情下，香港人不能去旅行，節目以香港為場景，帶領觀眾環遊世界的「偽旅遊節目」。

出海旅遊，好Chill。（受訪者提供）

今晚播出的一集由陳俞希（Hailey）與蔡宛珊（Sarika）帶大家去不同地方，Hailey接受《香港01》訪問時候說：「因為本身因為疫情嘅關係，大家都冇得出去旅行，咁所以今次我哋呢個節目就係喺香港扮去外地，咁就分咗幾個唔同嘅組合，之前有黃奕晨（Dixon ）就扮去咗日本，咁今次我哋呢個組合就會帶大家扮去歐美，所以你見到我哋出海啦，又去整土耳其嘅傳統燈飾，仲去咗整pizza，都係想營造返去咗歐洲嘅感覺。」

原本Hailey有計劃到酒店staycation，更可以做Spa穿泳裝等，但無奈的是疫情之前變得嚴峻關係，令到很多計劃取消，她說：「我哋個都拍攝差唔多延遲咗三次，所以今次成功拍攝到都係好開心，咁節目組都好好啦，知道我哋好想飛，所以都特別製作咗啲假嘅登機牌同埋機倉，喺節目入邊仲搵咗空少serve 我哋。」

同場加映！

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