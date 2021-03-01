姜濤挾超強人氣任麥當勞代言　跳舞Sell新巨無霸急口令

撰文： 蔡俊業 最後更新日期： 2021-03-01 15:30

到底男團MIRROR的成員姜濤人氣有幾勁？答案是：15個勁！ 為何不是10個勁，而是15個勁？因為2021年才剛剛過了兩個月，「姜B」保守估計已經接了15個廣告，當中最引起廣泛注意的，一定是早前推出、為連鎖快餐店「麥當勞」拍攝的兩款全新廣告，迅速成為網民及粉絲熱討話題。

姜濤近日正式成為麥當勞代言人。

姜濤為養家兩個月拍逾十廣告 直播推銷「姜B餐」發揮呆萌本色

日前公開的全新「麥記」廣告，旨在宣傳2021年全新版本的巨無霸，除了傳統會吃到的配料，包括牛肉、酸瓜、芝士、生菜外，會另外再加煙肉。有見及此，「麥記」既推出全新的期間限定「姜B餐」，因為這是姜濤最喜愛套餐，故此得名。套餐包括Big Mac Bacon、大薯條、大Coke Zero和4件麥樂雞配甜酸醬，附送一張「姜B」閃卡，亦將有37年歷史的巨無霸急口令修改，將原有的「人人食過笑哈哈」，改為「姜B食過笑哈哈」，配以《蒙著嘴說愛你》的旋律和姜B的舞步，相信「姜糖」一定相當滿足，瘋狂尖叫。

據知，「姜B餐」售價為$80，於今日（1/3）起在麥當勞限量推出，賣晒就冇！除了上述的食物和閃卡外，Big Mac Bacon的包裝盒亦新增實境（Augmented Reality）技術設計，只要掃描QR Code（二維碼），即可在畫面上看見「姜B」，總共有8款。另一方面，麥當勞又與「姜B」合作，推出全民急口令活動，只要在Instagram上挑戰跟「姜B」說出急口令和，配上他演繹的全新舞步及特製Big Mac Instagram濾鏡，繼而分享短片並標記麥當勞Instagram和指定Hashtag，即可參與挑戰。當中有100位幸運兒可獲限量版Big Mac親筆簽名咕𠱸。

即睇姜濤跳住講「2021年版巨無霸急口令」的截圖：

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點擊圖輯睇姜濤為麥當勞拍攝的廣告硬照以及直播截圖：

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同場加映：姜B可愛靚仔圖輯：