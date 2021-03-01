二月娛樂回顧｜七件大事各有喜悲　香港本土電影連續迎來新希望

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-01 07:00

2021年來到第三個月，跟大家總結一下二月發生的娛樂圈大事，當中有喜有悲，香港電視、電影界都有一些轉變。

ViuTV跪低腰斬《戰毒》

由企鵝影視、樂道互娛出品的《戰毒》現在於ViuTV的星期一至五晚上九時半播放，不過這個節目安排並沒有得到觀眾的讚賞，反而引來不少評擊，ViuTV的Facebook上也看見不少留言大罵，更揚言若ViuTV不正視民意腰斬劇集，將會罷睇抵制。最終ViuTV用3日連播9集的速度，加上斬了14集，然後改由韓國MBC迷你劇《上司實習生》頂上。

+ 24 + 24 + 24

林作鍾培生網上約戰

林作於2月19日在有「百億富三代」及「香港電競之父」之稱的鍾培生的YouTube頻道中「挑機」，因為留言一句「抄我100萬 ?」而辣㷫對方宣戰上擂台隻揪，兩人不停為此事隔空對罵，林作更請來師傅教授拳擊，點知連學順都唔肯畀。林作的前女友麥明詩和現任裕美亦因為公開評論事件而成為關注，大批網民連日食花生看事件的動向，簡直精彩過睇戲。

+ 2 + 2 + 2

高先電影院

高先電影有限公司近年致力推動本土電影，獲不少電影友讚好，早前位於堅尼地城吉席街的第一間高先戲院終於開幕，這是Golden Scene董事總經理曾麗芬（Winnie Tsang）多年來的夢想，籌備經年。

Caption: 高先戲院正式開幕。（陳順禎 攝）

+ 5 + 5 + 5

金手指破天荒投資3.5億

由英皇電影投資，莊文強執導兼編劇、劉德華、梁朝偉、任達華、蔡卓妍（阿Sa）、方中信、姜皓文等人主演的廉政反貪電影《金手指》，最令人受注目的當然是莊文強、劉德華、梁朝偉的《無間道》黃金組合再次聚頭。老闆楊受成表示：「睇個陣容都知，一分錢一分貨，不過係值得嘅投資，相信一定會有好回報，（投資咗幾多錢？）講出嚟痛，3億5千萬冇作大，有史以嚟最大投資嘅港產片，好大期望，為香港電影增光，預計會係港產片票房最高嘅電影。」

+ 27 + 27 + 27

曾志偉重返TVB

無綫（TVB）主席許濤1月21日公布，將委任曾志偉出任集團副總理兼行政委員會特別顧問，到了今年年初三終於正式在無綫露面，有傳他一上任已經會有不少大改動，當中包括人員和節目，TVB隨時大地震！

湯怡麥秋成結婚

2月26日是湯怡（Kathy）和麥秋成嘅大日子，一對新人於港島南區陽明山莊舉行婚禮。不少圈中好友都有到場，當中更包括老闆楊受成和麥秋成好友天王郭富城。

+ 6 + 6 + 6

吳孟達離世

吳孟達（達哥）於27/2因肝癌於仁安醫院逝世，終年70歲。當日早前已不斷傳出達哥病危的消息，好友田啟文（田雞）早前向傳媒透露達哥不幸罹患肝癌，兩個月前已做過切除手術，不過身體尚未復原，要接受化療。達哥生前拍下無數電影，最經典的當然是與周星爺星爺的笑片，如：《賭聖》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《喜劇之王》等等。在影圈也得到廣泛認同，曾獲得多屆香港電影金像獎和台灣電影金馬獎最佳男配角提名，並以《天若有情》榮獲第10屆香港電影金像獎最佳男配角。