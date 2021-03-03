蕭正楠《Testing Menu》創作高級法國料理　獲米芝蓮大廚邀請過檔

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-03 16:38

蕭正楠將與多位星級大廚齊齊研究菜式，炮製包括中、西、意、法等不同地方的星級名菜。

一向熱愛下廚的蕭正楠深信「沒有不好的食材，只有劣質的廚師。」難怪阿蕭不停努力鑽研各地美食，務求令各樣食材發光發亮。由蕭正楠一連十集主持的myTV SUPER自家製節目《Testing Menu》，他與多位星級大廚齊齊研究菜式，每集挑選一款食材，創作色香味俱全的食譜。首集他與米芝蓮法國大廚Nicolas Boutin，以茄子炮製出色香味俱全的高級菜式。蕭正楠說他曾以茄子炮製魚香茄子煲，但最後變得一團糟，所以覺得茄子並不好處理，但大廚Nicolas Boutin表示只要揀對茄子，無論是用來焗、醃漬或蒸都可以煮得很出色。

首集有芝蓮法國大廚Nicolas Boutin。

最後蕭正楠提議以酥皮茄子伴煙熏鱔，本身廚藝了得的蕭正楠，在大廚的指導下更為得心應手。問到煮法國菜的精髓，Nicolas Boutin表示：「我烹調的哲學是簡潔明確，兩三種材料、一至兩種質感、好的調味和火候就可以了。」

新菜式之後都會收進每一間餐廳的Menu入面。

節目中，大廚亦建議製作「茄子魚子醬」提升料理層次，雖然只是用作伴碟，但頗為花時間，因為要先以橄欖油浸透茄子，並放入烤箱焗40分鐘，之後將茄肉挖出來切成小粒，並加入乾蔥、橄欖油、鹽煮約3分鐘，期間需要慢慢攪拌。首次挑戰法國菜，蕭正楠表示從未諗過可以用茄子做出如此有層次的菜式，而Nicolas Boutin似乎對蕭正楠十分欣賞，還提議他辭去現有工作，加入他的米之蓮餐廳，看來阿蕭真的有當大廚的潛質呀。

蕭正楠主持的新節目《Testing Menu》 於3月1日起，逢星期一晚上11時於myTV SUPER 1台播映，並於Testing Menu專區上架。首集更免費試睇：https://bit.ly/3bWutdc