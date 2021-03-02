美劇暗串Taylor Swift換畫速度驚人　本尊爆粗轟Netflix歧視女性

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-02 13:45

Netflix劇《母女姐妹花 》（Ginny & Georgia）於2月24日上架，在IMDb上評分只有6.8分，雖然評分不高，但外媒評價還不算太差。不過香港時間今日凌晨有外國傳媒報道，結局其中一個情節女兒Ginny（Antonia Gentry飾）嘲母親Georgia（Brianne Howey飾）：「你有甚麼資格說我？你跟男人玩完比Taylor Swift更快！」可惜這番言論竟然激嬲Taylor Swift。

Taylor Swift經常將不同男明星拍拖分手的經歷寫成歌曲，因此經常被粉絲及傳媒做為討論的話題。不過對於今次被Netflix「擺上台」，Taylor竟然在Twitter出Post激動鬧爆劇集「歧視女性」：「Hey《Ginny & Georgia》，2010年來電表示想收回這番又懶又歧視女性的笑話。不如這樣，我們不要再以為這種戇X的定義為很好笑來矮化辛勤工作的女人。還有Netflix，在你播出《Miss Americana》（關於Taylor的紀錄片）後這樣做絕對不可愛，祝女性歷史月快樂。」

Taylor在Twitter出Post激動鬧爆劇集「歧視女性」。（Twitter圖片）

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