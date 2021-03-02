愛的理想生活｜宋軼主張好嫁風被指貶低女性　道歉稱自己是未婚族

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-03-02 20:30

內地劇《愛的理想生活》啟播，隨即惹來是非，女主角宋軼Po出了三款劇集海報，雖然衣著不同，但均以「好嫁風」為打扮主題，隨即被網民指她物化女性，將女士當作商品推銷，事件發生後，宋軼馬上道歉，指自己也是未婚一族，只是配合角色人設宣傳，海報亦而改掉敏感字眼，但原來內地興起的「好嫁風」，竟然是來自模仿黎姿(馬黎珈而)，下來為大家詳盡解釋。

宋軼被指貶低女性，馬上道歉澄清。（宋軼微博）

傳統觀念女性最終也是要找個好歸宿，而電視劇《愛的理想生活》就是講述4位不同性格的女性，如何尋找到真愛。女主角宋軼近日Po出劇集宣傳海報，而宋軼以「好嫁風」作為穿搭主題，顧名思義，就是想更易嫁得出、嫁得好，但網民指該文案根本是不尊重女性，物化女性當為商品推銷，而且女士並非男人的附送品，打扮也非只為拍拖嫁人。鬧出貶低女性風破後，宋軼隨即道歉，指本身的角色是對結婚的癡狂，無意冒犯自己也所處的群體。

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事件一度成為熱搜，而很多人也不知道「好嫁風」的由來，原來該詞竟然跟港人熟悉的黎姿有關，話說在2010年有位內地網紅馬小婷，她說自己32歲還是雲英未嫁，之後學習黎姿的穿衣打扮，終於成功嫁人，而她除了提出「好嫁風」，還開始教授戀愛及結婚的秘訣。內地興起「好嫁風」，也是由於部分女性確是熱衷於釣金龜，順理成章該題材會出現在電視劇的文案上，現時海報已將「好嫁風」改為溫柔、清新、優雅等字眼，是否矯枉過正？留待劇迷自己評價。

黎姿成為嫁得好典範。（IG@gigilai_official）

下圖有黎姿富貴生活：