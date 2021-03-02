Dee@ERROR奪唱作歌手獎花姐將低胸現身　193：全港觀眾好想睇到

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-02 20:29

ViuTV即將在四月首次舉辦音樂頒獎典禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，為隆重其事，今日（2/3）特意舉行記招公布有關詳情以及入圍名單。組合ERROR全程High爆，活動期間不時發出歡呼聲。他們接受訪問時更爆出花姐的一個驚人承諾，令在場人士不禁大笑兼「嘩」出聲。

組合ERROR全程High爆，活動期間不時發出歡呼聲。（葉志明攝）

何啟華（阿Dee）入圍「Chill Club年度唱作歌手」，梁業（肥仔）說如果阿Dee奪獎，花姐承諾會以低胸現身：「花姐公布咗好震撼嘅消息，如果阿Dee拎到獎，佢會低胸、露背出現喺頒獎禮。」郭嘉駿（193）隨即和應：「絕對相信全港觀眾都真係好想睇到。」阿Dee亦趁機拉票，叫網民投選自己：「希望可以代替《我們很帥》拎到呢個光榮，同睇到花姐露胸。」現場工作人員聽後忍不住大笑。

何啟華（阿Dee）入圍「Chill Club年度唱作歌手」，梁業（肥仔）說如果阿Dee奪獎，花姐承諾會以低胸現身。（梁碧玲攝）

吳保錡（保錡）早前宣布暫停所有工作，為自己種種的負面新聞承擔責任。今日保錡缺席記招，問到ERROR少了一人會否不習慣，三位立即在電話中打開保錡的照片並表示他的精神一直長存，場面非常搞笑。他們表示一直與保錡保持聯絡，肥仔說：「噚日先同佢食完飯」，而193則指現時亦與保錡一齊拍攝節目：「仲拍緊on-going嘅節目，保錡會拍埋手頭上嘅節目先休息，仲有半個月至一個月，所以都經常見面。」

成員們重申保錡並非退團，只是暫時休息。對於保錡的決定，阿Dee認為他成長不少感到安慰：「驚訝個位係『你大個仔喇』，好安慰。呢段期間佢無數次同我哋道歉，有段時間仲好精神緊張。」肥仔指保錡承受很大的精神壓力：「喺街度見到有人望住佢，佢就諗人哋係咪鬧緊佢，佢心入面好大壓抑。」193更以心理學的角度分析：「佢有精神病，因為呢件事之後精神壓抑好大，任何一個人望佢都覺得係鬧緊佢。」他們說一直有開解保錡，並透露他的情緒已經平復和穩定不少：「可以拎番件事嚟講笑，Ok嘅。」

點撃睇更多活動照片：