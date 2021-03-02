MIRROR入圍多個獎項姜濤最想拎組合獎　Lokman透露三月出團歌

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-02 22:15

ViuTV即將在4月18日（星期日）舉辦音樂頒獎典禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，為隆重其事，今日（2/3）特意舉行記招公布有關詳情以及入圍名單。組合MIRROR表示開心又興奮，隊長楊樂文（Lokman）說：「樂壇多一張成績表，多一份支持同肯定，大家都好開心。」

ViuTV即將在4月18日（星期日）舉辦音樂頒獎典禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，組合MIRROR表示開心又興奮。（梁碧玲攝）

MIRROR以及各成員們分別入圍多個獎項，姜濤表示對獎項抱着平常心，不過較想奪得組合獎。今次頒獎禮的賽果將由全民一人一集投選，各個獎項會否成為人氣高企的MIRROR的囊中之物？王智德（Alton）謙虛表示：「唔可以咁講，托賴我哋人氣高企，但人哋實力都非常旗鼓相當，所以真係冇得講。」

今次頒獎禮的賽果將由全民一人一集投選，各個獎項會否成為人氣高企的MIRROR的囊中之物？王智德（Alton）謙虛表示：「唔可以咁講。」（梁碧玲攝）

無綫早前亦舉辦《樂壇永續音樂同享》記招，化解與三大唱片公司華納、環球，Sony冰封多年的關係，被問到如果獲友台邀請出席音樂頒獎禮，Lokman說一定會出席：「梗係去，一早講咗好想去，不過就未有機會。如果有，會即刻應承。」

談到今年的工作動向，Lokman透露MIRROR三月即將推出新歌，並希望5月可以順利舉行演唱會：「而家已經密鑼緊鼓排舞、錄音同後期，相信下星期就拍MV。完咗新歌，希望疫情繼續緩和，就可以喺5月舉行演唱會。嚟緊會有新節目，12個人嘅，之前拍嘅遊戲節目希望4月播。」

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