孫慧雪為好友陳積榮籌錢醫第四期肺癌：啲經費用晒，捱得好辛苦

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-03 00:05

前無綫藝員陳積榮（Jeff）在去年8月時突然拍片表示患上第四期肺癌，而且有擴散跡象，經醫生診斷後最壞情況可能只剩下半年生命。早前Jeff有幸獲有心人籌錢醫病，完成電療療程後每天要食標靶藥，花費鉅大。好友孫慧雪昨日（2日）於IG公開為Jeff籌藥費。

2020年8月他曾拍片公開自己的病情。（截圖）

前TVB藝人陳積榮患第四期肺癌 相識15年好友孫慧雪IG助籌醫藥費

孫慧雪接受《香港01》訪問時透露，Jeff剛完成第一次免疫治療，孫慧雪探病時發現Jeff消瘦不少，「有擴散情況，右手唔郁得，瘦咗好多，（同埋）係咁咳。」

孫慧雪續指，與Jeff拍拖10年的女友告知她二人的醫藥費已用光，不敢向家人求助，「佢女朋友照顧佢，捱得好辛苦。我有問過佢女朋友，其實佢哋啲經費已經用晒，但Jeff又好驚佢屋企人要繼續負擔，唔敢再畀錢做Check-Up。而家（Jeff）要係公立醫院做抽針、檢測，先可以畀到佢轉藥。佢本身係食緊第一代標靶藥，而家要轉食第三代，但要政府同意可以轉藥。」

她表示已有許多好心人願意捐錢幫手，「我都唔知點樣可以幫佢，所以我出咗個Post，希望可以幫佢籌到經費試第三代標靶藥。而家都Keep住好多人捐錢，香港都好多好心人。」之後她又會與朋友拍片為Jeff籌醫藥費。