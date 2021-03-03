許廷鏗演唱會Part 2首要條件係「除罩」　鄭欣宜嚇到要雙手護胸？

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-03 18:45

ViuTV即將在4月18日（星期日）舉辦首個音樂頒獎典禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，為隆重其事，昨日（2/3）特意舉行記招公布有關詳情以及入圍名單。許廷鏗（Alfred）與鄭欣宜（Joyce）這對「異父異母低能巨孖寶」一同接受訪問，Alfred更爆出金句令Joyce即時嚇得瞪大雙眼兼雙手護胸。

許廷鏗（Alfred）與鄭欣宜（Joyce）這對「異父異母低能巨孖寶」一同接受訪問。（影片截圖）

Alfred在訪問期間談到紅館騷Part 2的安排，他竟然爆出「首要條件要除罩，唔係口罩」，嚇到Joyce目定口呆兼雙手護胸。Alfred即時尷尬解釋：「上次係有個Comfort Zone，好多人話下次可唔可以冇咗個罩，相信下次都唔會有呢個罩。」

Alfred解釋：「上次係有個Comfort Zone，好多人話下次可唔可以冇咗個罩，相信下次都唔會有呢個罩。」

談到每年樂壇有不少新人加入，Alfred和Joyce同樣認為是好事，Joyce想叫大家應該更加努力不要鬆懈，卻以「Pat Pat唔好鬆弛」來形容：「好似喺Pat Pat底下點咗一個火，唔好鬆弛。」Alfred忍不住瘋狂大笑，Joyce見狀立即詢問：「做咩？我講錯嘢？」場面非常搞笑。

點撃睇Joyce以及Alfred反應：

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