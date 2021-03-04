黃美棋曬性感相更受歡迎？　盤點10位童顏女星如何散發「熟女味」

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-04 01:00

時間，永遠都是女人最大的敵人，所以巿面上護膚產品，無論價錢幾貴都有巿場，為的就是要維持自己的花容月貌，將顏值保存在最美好的一刻。不過保持靚樣的課題，對一班以「童顏」見稱的女藝人而言非常困難，始終隨著年紀的增長、事業發展，「童顏女星」始終有一日要面對轉型，童顏可以不老，但「童顏」亦要與時並進。

在電影《行運一條龍》中飾演小芬女的黃美棋現時31歲 ，近年亦積極轉型。日前她就於個人IG上激罕分享了兩張性感相片，更寫道：「多謝大家喜歡這個我」。只見照片上的黃美棋搣甩「童顏」，散發出成熟女性韻味的健康性感，網友們都紛紛留言讚賞，表示喜歡美棋的轉變。而事實上，不少「童顏女星」亦以「熟女」作為演藝事業的轉捩點，例如樂瞳、陳婉婷等，不時就會在社交網站分享自己的「成長證據」，雖然是同一個人，但散發的女性魅力已蓋過「童顏」了。

點擊下圖睇睇10名「童顏女星」的轉型方式：

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