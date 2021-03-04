福原愛鬧婚變傳曾遭老公罵似妓女 承認與男性友人酒店分房休息

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-04 12:30

福原愛與王子江相認超過15年，至2015男方才鼓起勇氣表白，並在2016年結婚。對於婚變之說，二人已先後作出否認。

日本乒乓國寶福原愛於2016年與台灣乒乓球王子江宏傑結婚，並先後為對方誕下一子一女，二人曾拍攝內地綜藝節目《幸福三重奏》，表現恩愛。

福原愛上月初返日本之後，被影到與男性友人到酒店過夜，之後再雙雙返屋企。（網上圖片）

不過婚後一直定居台灣嘅福原愛，近日帶埋一對仔女返日本，隨即傳出婚變消息。之後，日本雜誌《女性SEVEN》影到福原愛與男性友人在橫濱約會照片，之後雙雙到酒店過夜。福原愛向雜誌表示自己因心情不穩定所以到酒店休息，但強調「我們是訂了兩個房間」，亦承認該男子有去她家，但一樣是在不同房間過夜。

有指福原愛嫁到台灣之後，長期受到江宏傑及其家人的語言暴力。（微博圖片）

報道指福原愛於2019年已萌生離婚念頭，導火線之一是有一次江宏傑陪福原愛去看牙醫後，突然遭對方痛罵「妳這個妓女」。另外，有指福原愛與江宏傑家人關係並不融洽，但江宏傑從沒有解決，更多次站在家人一邊，甚至大罵福原愛「都是你害我們家裡氣氛變得很糟！」提出離婚後，福原愛曾對江宏傑下最後通牒，但有感對方沒有任何改變，最終於今年初返回日本，並寄出離婚協議書。