哈里王子上James Corden節目爆脫離王室原因　貼地玩障礙賽顯身手

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-04 14:02

英國哈里王子移居美國洛杉磯已有差不多1年，日前英國名嘴James Corden就邀請了哈里上節目，除了嘆英式下午茶大談新生活，更一齊參與國際知名的斯巴達障礙賽。為了招待這位貴賓，James特別租了一架雙層巴士接哈里暢遊洛杉磯，更特別預備了英式下午茶餐車。不過由於巴士正在行駛，意外令餐車和食物倒在哈里身上，場面搞笑又尷尬，期間哈里更自爆從來未乘搭過露天巴士。

James在節目中問到哈里如何跟梅根擦出愛火花時，哈里透露兩人在第二次約會時已經認定對方，更指大家有互相陪伴和相處而感到非常舒服自在。提到最近在金球獎奪得最佳劇集的Netflix劇《王冠》（The Crown），哈里直言雖然劇集是改編自事實，但比起傳媒報道有關自己、太太梅根和王室的新聞，觀看《王冠》比較輕鬆，更笑言很想英國演員Damian Lewis飾演自己。

談到移居移居洛杉磯的生活，哈里笑言由於疫情的關係大部分時間都是留在家中照顧兒子阿奇（Archie），還透露英女王送了窩夫機給阿奇作聖誕禮物。至於為何要脫離王室，哈里坦言只是從職務上退下來，而不是脫離整個王室和家人，更指英國傳媒摧毀他的精神健康。而自己跟英女王的關係根本沒有如外界所指的那麼差，哈里表示英女王和菲臘親王都會跟自己和阿奇進行視像通話。另外到節目尾聲，由於James知道哈里曾服兵役，亦喜愛參與軍事體驗，故特別安排了兩人一齊參與障礙賽，讓哈里能大展身手。

點擊下圖看哈里玩障礙賽：