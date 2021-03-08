少女時代有望今年8月合體？　Tiffany承諾着住出道打歌服見

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-08 10:00

今年已是少女時代出道第14年，雖然2017年起，Tiffany、秀英和徐玄已離開公司，但8位成員強調組合不解散，甚至每年出道日都會聚會慶祝，力證好姐妹情。日前（6日）Tiffany出演節目《認識的哥哥》時，鬆口提及少女時代正打算於今年8月準備一些計劃，令粉絲興奮不已！

Tiffany講到8月1日是她的生日，同月5日則是少女時代的出道日，因此每年都必定會一同慶祝。Tiffany在節目中鬆口提及正與少女時代成員，計劃今年8月齊人出演《認識的哥哥》順道開生日派對，甚至約定主持人會穿上出道歌《Into The New World》打歌服出演。

少女時代自上一次合體出鏡已是3年多前。（網上圖片）

Tiffany表示自己是隊中的「Ti經紀人」，成員都必定會跟隨她的意願，承諾少女時代將於今年8月合體現身《認識的哥哥》。由於自2017年起，少女時代已沒有以完整體出過鏡，因此昨晚節目一播出後，馬上惹來熱議。已有大批粉絲表示期待，甚至講到8月要準備紅地氈迎接少女時代回歸，亦希望偶像會驚動推出新歌。

Tiffany承諾少女時代將於8月合體現身《認識的哥哥》！（jtbc）

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