哈里憂太太步母親戴妃後塵　梅根寸爆王室只懂用謊言「保護他人」

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-08 12:06

哈里王子與梅根接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的獨家專訪，美國時間3月7日晚上終播出。在第一節梅根大爆自己曾想過自殺，及有王室成員擔憂其兒子阿奇（Archie）的膚色「有多黑」而涉種族歧視後，再表示自己從來沒有受到保護，而王室只懂得用謊言來「保護其他人」。

梅根訪問大爆英國王室種族歧視 曾萌生自殺念頭：我不想再活下去

梅根大爆自己曾想過自殺。（Reuters）

梅根完成第一節的單獨訪問後，哈里於第二節加入，並透露梅根的第二胎是女孩，預計今年夏天出生。對於梅根所遭遇的一切，哈里坦言最擔心是「歷史會重演」，意指母親戴安娜王妃於1997年因被傳媒追訪而遇上車禍離世一事。在現今社會個尬危險的就是存在着種族歧視和社交媒體，更直言兩人離開王室是因為缺乏支援和理解，而自己要設身處地站在梅根的立場，才能體會到她加入王室後所面對的困難。

哈里透露宣布脫離王室後，即2020的上半年已經被王室切斷財政資助。（電視畫面）

至於被問到會否覺得這樣做是打擊英女王，哈里坦言自己對英女王懷有萬分敬意，更透露父親查理斯王子一度拒絕接聽自己的電話，而在宣布脫離王室後，即2020的上半年已經被王室切斷財政資助。提到王室成員的種族歧視問題，哈里指沒有任何家庭成員關心過梅根所面對的種族問題令他感到受傷害，更拒絕重提當時的王室討論關於阿奇膚色的對話，只表示當時自己聽到那些對話感到非常震驚。

哈里坦言如果母親戴安娜王妃仍在生的話，看到自己和梅根離開王室必定會感到傷心。（電視畫面）

去到節目尾聲，哈里坦言如果母親戴安娜王妃仍在生的話，看到自己和梅根離開王室必定會感到傷心，並會為事情走到這個地步而感到憤怒：「我認為她（母親戴安娜）會對這種情況如何發生感到生氣，但最終她所希望的只是我們快樂。我認為她看到它（這件事）的來臨，在整個過程中我感受到她的存在。對我們兩個來說，這真是難以置信的艱難。」