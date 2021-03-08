法證先鋒｜傳TVB年底開拍第五輯　周柏豪擔正夥拍佘詩曼鍾嘉欣

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-08 17:00

周柏豪胡鴻鈞1月初同奪最受歡迎男歌星。（影片截圖）

曾志偉回歸TVB獲任命出任無綫副總經理兼行政委員會特別顧問後，出席記者會時承諾星夢歌手與其他唱片公司機會一樣。剛於年初《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》中勇奪「最受歡迎男歌星」嘅周柏豪，有指一哥地位穩如泰山，更指TVB有意搵佢擔正《法證先鋒V》，仲搵兩位重量級女主角回巢參演！

《法證先鋒IV》全劇平均收視36.3點。（劇照）

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去年播出嘅《法證先鋒IV》全劇平均收視36.3點，大結局收視更高達39.6點，打破近7年來最高收視劇集紀錄。TVB有意食住上9月開拍第五輯，呢日傳出會搵周柏豪擔正男主角。之前柏豪喺《多功能老婆》中，飾演暖男榮浩田成功入屋，睇嚟有意向戲劇方面大展拳腳。《法證先鋒》系列一向大受歡迎，有指第五輯會與內地三大視頻平台之一優酷合作，對柏豪來說絕對係進一步開拓內地市場黃金機會。

周柏豪曾憑《多功能老婆》於《萬千星輝頒獎典禮2019》上獲得「最受歡迎電視男角色」以及「最受歡迎電視歌曲」。（資料圖片）

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而且《法證先鋒》系列一向係重頭劇投資額高，更以頂尖班底打造，有指《法證先鋒V》除咗搵「星夢一哥」坐陣。TVB更力邀剛拍完《兒童醫生》返加拿大嘅鍾嘉欣，以及離巢多時嘅佘詩曼回歸擔任女主角，阿佘對上一次現身TVB劇集，已經係2018年台慶劇《跨世代》大結局客串戲院一幕，而且兩位女星分別主演過《法證先鋒》系列第一輯及第二輯，如果傳言屬實絕對令人期待，柏豪仲分分鐘有機會憑此劇拎埋視帝寶座。