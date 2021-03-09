山河令｜豆瓣評分屢創新高　香港老戲骨梁家仁驚喜客串

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-09 08:00

《山河令》開播之後，喺豆瓣嘅評分屢創新高，兩位男主角張哲瀚、龔俊成人氣王。（微博圖片）

內地劇集《山河令》上月底開播，雖然屬於低成本製作，但估唔到喺豆瓣評分有8.6之高，勝過《陳情令》嘅7.7分，成為目前「雙男主陸劇」最高評價的一部，而兩位小鮮肉男主角張哲瀚、龔俊人氣更直逼一線藝人。

梁家仁幾年前已經表示退休湊孫，《山河令》由成志超、馬華干兩位香港導演執導，相信梁家仁客串都係為還人情債。（影片截圖）

呢個係《唐伯虎點秋香》嘅管家。（影片截圖）

《山河令》故事內容圍繞2位男主角浪迹天涯，後捲入江湖鬥爭，兩位男主角不時口花花亙撩，加埋肢體接觸，為觀眾帶來不少驚喜。不過，更驚喜嘅係劇中原來有兩位久未在香港露面嘅老戲骨：梁家仁同徐少強。兩位在首集已經出場，徐少強飾演畢長風，因要脫離組織「天窗」，而被執行七竅三秋釘嘅懲罰；至於梁家仁所飾演嘅無名侍衛，雖然加埋對白唔夠十句，但形神俱備，同當年喺《天龍八部》扮演嘅喬峰一樣咁大俠。

徐少強早期以飾演大俠為主，後期則改為飾演反派。不過近年佢已經主力喺內地發展，香港觀眾好少可以見到佢嘅身影。

72歲嘅梁家仁，早年參演不少TVB劇集，當中包括《孖仔孖心肝》、《卡拉屋企》、《闔府統請》，而電影方面，喺《唐伯虎點秋香》中對住周星馳嘅一句「你就係華府嘅低等下人，9527係你終身代號！」更係令人記憶猶新。唯近年梁家仁轉戰內地，加上大多時間弄孫為樂，所以甚少在香港看到他的演出。

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+ 6 + 6 + 6

至於70年代演過不少大俠角色嘅徐少強，自04年前再娶比他年輕30年嘅內地舞蹈員後，事業重心已轉移內地，與雪梨所有嘅一對仔女只係靠電話維繫感情。早年曾有消息指徐少強背住太太搭上內地艷星羅雲琦，但事後徐少強即跟對方劃清界線。徐少強雖已年屆70，但劇中飾演畢長風嘅佢，英氣大足，大俠味不減當年。