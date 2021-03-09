梅根專訪平反指凱特整喊自己　更寸爆王室沒有人出面澄清事件

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-09 18:45

哈里王子與梅根去年宣布脫離英國王室後現居美國洛杉磯，而兩人接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）獨家訪問亦在美國時間周日晚上9時播出。梅根在節目中爆出曾因跟王室的衝突和分歧而曾萌生自殺念頭，讓外界譁然。

當外界關注梅根在訪問中大爆王室如何因種族歧視而令兒子阿奇（Archie）不獲封為王子之外，大家最關注的就是她跟凱特的關係。提到在婚禮前弄哭凱特的傳聞，梅根在訪問一開始梅根就立即替自己討回公道，並表示：「外界說的凱特的事情根本沒發生，那件事真的很難。」奧花雲費追問：「是你弄哭凱特？」梅根說：「沒有！」更直言相反的情況發生了：「我這樣說不是要貶低任何人，那是婚禮前很艱困的一星期，她對於某件事感到沮喪，她道歉了，買花送給我，還有附上一張紙條道歉。」還大讚凱特是一位好人。

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其後梅根坦言如果再把舊事徹底攤開來說，對凱特也不公平，畢竟凱特已經道過歉，但為了自己沒做過、反而被外界指責，才真的讓自己非常難過。她更指那些參與婚禮的人都知道事實，當奧花雲費問到為何沒有人澄清事件，梅根寸爆謂：「這是一個好問題！」

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其實在婚禮前弄哭凱特的傳聞，是指早年有大批英國媒體報道梅根和凱特曾在梅根婚禮前為當天禮服試裝，以及在伴娘、花童的服裝決定過程中讓凱特趕到不滿，兩人發生衝突後凱特傷心掉眼淚，並且言語警告她對自己的人員不禮貌，結果梅根在專訪說出自己版本的真相。如果梅根說的是真，但由始至終她都沒有提及凱特因甚麼而不滿。