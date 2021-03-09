3月內地劇率先睇　楊冪愛將聲勢輸畀白敬亭

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-03-09 20:15

近年無綫慣性在黃金檔播出內地劇，令本地觀眾不再侷限於煲本土劇集，其實純以劇集質素、演員、製作投資，內地劇也遠勝於無綫劇集，像《延禧攻略》、《慶餘年》、《三十而已》等劇，而且昔日無綫當紅的小生花旦，也紛紛北上拍劇掘金，所以醒目的劇迷早已在網上欣賞新的內地劇，不用等待無綫播出，下文為大家帶來3月新播的內地劇，讓劇迷先睹為快。

打乒乓球都充滿BL劇味道。（劇照）

以下有3月播出內地劇：

《榮耀乒乓》

熱血運動劇，加入了最潮的BL元素，由白敬亭、許魏洲主演，睇劇名都知是講述兩位青年人在乒乓球路上奮鬥，一起加入了國家隊為國爭光，而二人性格迥異，白敬亭飾演的徐坦，性格靦腆，跟隨爺爺學習乒乓球，卻意外發掘出過人天份，而許魏洲飾演的于克南，性格桀驁不馴，卻是一名天才球員，二人相遇擦出火花，見證了中國乒乓的一段輝煌歷史。(3月9日播出)

《司藤》

由楊冪旗下愛將張彬彬主演，劇中女主角是景甜，故事改編自小說《半妖司藤》，景甜飾演妖精司藤，數十年前被封印沉睡，直至遇上張彬彬飾的秦放，因回鄉尋根，誤打誤撞解放了司藤，司藤控制秦放為己復仇，但一人一妖相處之間，卻發展出異乎尋常的戀情。(3月8日播出)

《你是我的城池營壘》

3月可算是白敬亭的豐收年，除了有《榮耀乒乓》播出，他還有另一齣軍旅愛情劇《你是我的城池營壘》，女主角是馬思純，角色設定仿如《太陽的後裔》，白敬亭飾演特警精英邢克壘，而馬思純飾演女軍醫米佧，二人臨危受命到災場進行救援工作，在互相扶持下擦出愛火。(3月11日播出)

《長歌行》

楊冪旗下的迪麗熱巴，3月將會有新劇《長歌行》播出，飾演唐朝郡主李長歌，而《琅琊榜》的小飛流吳磊，則會飾演突厥將軍阿史那隼，二人將會上演一幕異族戀，劇中不乏宮廷鬥爭，及外族入侵等情節，不是一味的談情說愛，令人期待。(3月播出)

同場加映袁嘉敏少女感美圖：