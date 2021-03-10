JJ賈曉晨細女誤飲過期奶粉惹罵戰　被迫刪帖：我也是無語了

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-10 00:45

賈曉晨（JJ）與「力王」老公樊少皇育有兩女「小飯兜」和「小飯團」，上周三（3日）JJ嬲爆表示細女誤飲過期奶粉：「昨晚我突然發現原來已經過期一個多月了！！超級震驚！」令她心痛不已。

JJ賈曉晨長文留言指細女誤飲過期奶粉。（微博：＠JJ賈曉晨）

賈曉晨細女誤食過期奶粉 怕斷貨大手買入：商家也没有提醒有效期

JJ的心聲在網絡上持續發酵，演變成奶粉商與奶粉商、網民互相在網上罵戰，最後JJ被迫刪帖，又努力解釋是自己的無心之失，並非投訴奶粉的質素。

「我把之前那篇關於奶粉的微博刪除了，原因是若扭曲了我原本意思來攻擊奶粉的品質問題，我覺得是不公平的，因為從頭到尾我覺得這是一個粗心問題，跟質量無關，想提醒消費者要細心看日期……因為一件說的非常非常清楚的小事上升到罵戰、上升到陰謀論，上升到各方面攻擊……我也是無語了。」

JJ今日再於微博貼出一則全國人大代表李東生在兩會提出的建議，對打擊網絡誹謗表示支持，（微博＠JJ賈曉晨）

昨日（9日），JJ再於微博貼出一則全國人大代表李東生在兩會提出的建議，對打擊網絡誹謗表示支持，「那我做為母親分享一下照顧孩子的經歷給大家提個醒都不行，我又沒有誇大，又沒有騙人。還好有人大代表提出這個，我第一個支持。」

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