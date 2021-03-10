譚玉瑛憶拍兒童節目往事　揭周星馳轉數快：冇見過佢打細路！

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-10 01:57

無綫（TVB）兒童節目元老級代表譚玉瑛早前接受張寶華網上節目訪問，講起由1982年開始做節目《430穿梭機》，當時與多位巨星如周星馳、梁朝偉，以及曾華倩和藍潔瑛等合作，大讚當時個個都靚仔靚女。

譚玉瑛憶拍兒童節目《430穿梭機》的往事。（影片截圖）

談起舊同事，譚玉瑛坦言從未羨慕過周星馳及梁朝偉等巨星名成利就，「根本諗都冇諗，做呢行就會明白，你就係你，同樣你做佢嘅嘢，你都未必有佢嘅成就，因為你唔係佢，見佢成就咁大，曾經做過同事都會開心，我自己都好好，從來唔需要羨慕人」。

1982年，無綫電視兒童節目《430穿梭機》的節目主持人可謂粒粒巨星，藍潔瑛加無TVB初期，曾與周星馳、曾華倩等人合作主持。（《430穿梭機》節目截圖）

她回想當年事，憶述當年周星馳和梁朝偉都不喜歡講八卦，反而張國強比較健談，偶爾譚玉瑛和曾華倩會閒聊一下，「譬如Margie（曾華倩）嬲咗Tony（梁朝偉），去到化妝間就會知佢哋嬲咗對方、唔睬對方，Margie當時會講吓『噚日發生咩咩咩』之類，呢啲女仔就會講吓」，又爆曾華倩性格比較刁蠻任性。

譚玉瑛憶述當年周星馳和梁朝偉都不喜歡講八卦。（影片截圖）

當張寶華問到周星馳是否喜歡整蠱細路，譚玉瑛則說：「佢嗰種整蠱係因為冇當你係細路，冇刻意呵護，鍾意就睬吓你，如果佢覺得你講嘢冇意思，藐吓你就行咗去，有人見佢打細路，我就冇見過。」

張寶華笑言自己小學六年級時，有次到北潭涌渡假營見到譚玉瑛和周星馳前來拍攝，周星馳大讚小朋友堆中的張寶華靚女，令張寶華之後一直被讚標緻。

譚玉瑛續稱讚星爺轉數快。（影片截圖）

譚玉瑛稱讚星爺轉數快，拍節目時如拍檔無法接話時便會「哼」一聲，似乎是藐視別人。她直言星爺當時視小朋友是工作夥伴，卻沉默寡言，「由朝早8點對到夜晚7點，大家都想快啲返屋企」。

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