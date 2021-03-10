師父有請｜李佳芯感情有變？　親揭與陳炳銓關係：未有結又未係分

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-10 13:30

李佳芯（Ali）、高海寧與張曦雯近日為《Master's Talk師父有請》擔任嘉賓，接受主持人林盛斌和麥玲玲的訪問。他們除了大談玄學上的「主角命」，Ali又透露了她現時的感情狀況。麥玲玲指出Ali於今年牛年會跟另一半的關係有改變，Ali即問：「身分上變化？即係一係結婚一係分開？(會唔會註咗冊？) 暫時兩樣都唔係，未有結又未係分，我反而期待事業上嘅突破，我有興趣搞生意……」Ali未講完，麥玲玲已經直指她沒有生意命，叫她死心，因她本身野心不大，是很穩定的人，不主動不進取，連做藝人都是相當另類。李佳芯笑言：「你咁講我真係唔應該入行？或者我係咪時候退休？」

張曦雯、李佳芯以及高海寧一起擔任嘉賓。

Ali與拍拖多年的男友陳炳銓於今年元旦日突然傳出情變的傳聞，有傳他們原來已分手4個月，Ali已搬離與男方同居的西貢獨立屋，遷往紅磡服務式住宅獨居。當時Ali表示自己是因為方便拍劇而暫時搬離西貢寓所，搬到市區居住。而陳炳銓也向傳媒表示兩人一直有見面。然而Ali被發現拍完劇仍未搬回愛巢，令兩人分手的傳聞甚囂塵上，但他們並未有正面回應「分訊」是否屬實。

李佳芯同男友陳炳銓被傳此情不在。（ig圖片)

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