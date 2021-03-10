鄭欣宜新歌鼓勵大家別在意他人目光：唔好傷害別人就繼續去做

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-10 19:15

TVB今天（10日）舉行《博愛歡樂傳萬家》的記者會，而曾志偉與各大唱片公司破冰後，今天的記者會中有不少很久沒有現身TVB的歌手出席，包括江海迦（AGA）、C AllStar、李幸倪、J.Arie、小肥、林奕匡、鄭欣宜（Joyce）等。Joyce表示好像回娘家的感覺：「今次帶新歌表演，係第一次直播Live演出，所以大家有睇我新歌MV嘅話就知我有勁歌熱舞部份。」

好多歌手好耐冇上TVB，包括江海迦（AGA）、C AllStar、李幸倪、J.Arie等。（梁碧玲攝）

Joyce的新歌《@princejoyce》其實是想帶一種別要太理會別人的眼光以及別人怎樣評論自己這個訊息給大家，要做一個跟隨自己腳步去走的人，Joyce說：「我諗冇任何一個人可以睇得化晒別人嘅評論，但我好明確朝住呢個方向走，所以每一日都提醒自己唔好在意咁多，最緊要相信自己做嘅事，唔好傷害別人就繼續去做。」

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