他來自江湖｜54歲張鳳妮為家庭放棄事業？　息影24年狀態更勝當年

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-11 00:00

由周星馳、吳孟逹、李香琴、恬妞、毛舜筠以及梅小惠等主演的1989年經典劇集《他來自江湖》近日於翡翠台深宵時段重播，相信不少劇迷都寧願捱眼瞓睇埋先休息。《他》劇除了主演卡士夠盛大之外，一眾配角亦同樣矚目，例如有關海山、羅蘭、許紹雄、林漪娸、梁芷珊以及戴志偉等。而參選1987年香港小姐的張鳳妮與萬梓良的一幕淋頭勸戒毒戲碼，相信不少觀眾仍然記憶猶新。

重溫當年張鳳妮被萬梓良兜頭淋的一幕：

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1987年香港小姐被形容是歷來最高質素的一屆，冠軍楊寶玲、亞軍李美鳳、季軍林穎嫺和「最受佳麗歡迎獎」張鳳妮，還有當年退選的邱淑貞。張鳳妮因參選港姐繼而入行，然後加入劇組，《他來自江湖》她第三部作品。對於上述的一場戲，鳳妮事隔多年仍然非常深刻，亦很感激萬梓良真的用花灑淋自己帶入戲。隨後張鳳妮工作不斷劇接劇。可惜到1996年，張鳳妮決定離開無綫轉戰馬來西亞發展，最後一部TVB作品是《苗翠花》。

張鳳妮在《苗翠花》飾 葉秀秀。（網上圖片）

張鳳妮到馬來西亞發展後結識到比她小7歲、有「打工皇帝」之稱、事業橫跨天然氣、石油、電器等，版圖包含世界各國的富商傅仰峰，二人在1998年結婚，婚後很快就成為人母，共育有三女。鳳妮在婚後便退出娛樂圈，專心相夫教女，閒時會研究廚藝，一手一腳打理家庭細務，連買餸都會親自駕車往返。而張鳳妮亦將三名女兒管教得很好，其讀書成績不差，大女兒Emily到英國念建築，二女兒Ashleigh有意念醫科或商科，有望之後繼承家業。

睇睇張鳳妮嘅馬來西亞生活以及「1987香港小姐競選」的精彩畫面：