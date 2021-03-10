羅冠蘭曾十分抗拒拍劇　為賺學費而屈服：最難適應係NG

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-10 22:00

羅冠蘭原來曾經十分抗拒拍劇。（影片截圖）

64歲嘅羅冠蘭入行30多年，參與及演出超過一百部舞台劇，在無綫劇集《烈火雄心》、《刑事偵緝檔案III》、《牛下女高音》的演出亦令觀眾留下深刻印象。不過，羅冠蘭喺接受馬浚偉《緣來自咖啡 2》訪問時，透露原來曾經非常唔鍾意拍劇同電影：「因為唔鍾意cut開去拍，舞台劇演出嘅三個小時係你人生，電影、電視劇對我嚟講太短，情緒剛到就cut，然後下一場又九唔搭八、又要重新處理情緒，所以我係享受舞台劇。」羅冠蘭表示之所以會拍劇，係因為覺得過往太封閉。「初初係好唔適應，原來佢哋會NG架？同埋都未過戲癮就CUT，呢啲都係要適應，同埋好在賺到學費，可以去英國讀書，放假就返嚟拍嘢。」

羅冠蘭自知完美性格得罪過不少人。（影片截圖）

節目中，馬浚偉表示在第一次做舞台劇時，找來羅冠蘭做藝術顧問，對方當時指出不少演出上的問題，令他十分佩服。不過，馬浚偉問羅冠蘭如此追求完美的性格，會否令身邊人感到壓力時，羅冠蘭苦笑說：「所以咪咁囉，哈哈！其實我有驚，有好多人唔鍾意同埋係得罪過好多人，有時我都會斟酌一下好唔好去到咁盡，但我真係希望你舞台劇完美，所以唔理啦。講完你又無嬲，咪愈講愈大膽。」