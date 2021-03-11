黃德斌原來係TVB「酷刑專家」　由行刑到受懲罰一應俱全！

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-11 12:45

近年無綫（TVB）甚少自家製劇集作品，不難想像與預算太高有關，加上內地所製作的古裝劇一盤質素較好，而且買內地演員在香港的人氣亦愈來愈好，TVB出現「古裝劇荒」亦不無道理。而《一笑渡凡間》是今年暫時唯一一套TVB自家製的古裝劇，已經拍完等排期出街。

《一笑渡凡間》是今年暫時唯一一套TVB自家製的古裝劇，已經拍完等排期出街。（網上圖片）

TVB在過往製作古裝劇非常認真，除了拍攝時多走訪各地取實景拍攝之外，不少古代關於「酷刑」的場面亦絕不馬虎。而近年最震懾觀眾眼球的都要算上《刀下留人》（2015年），當中黃德斌在刑場上親手為陳榮峻執行「凌遲」時的畫面，將一塊又一塊肉在一個活生生的人身上割下的那種震撼，相信有看過的觀眾至今仍然歷歷在目。

其實黃德斌不只是執行「凌遲」拿手，他更能稱得上為古代酷刑的專家！由行刑到自己受靶的戲份都演過，而且亦非常在行！在過往多次TVB的酷刑畫面中都能夠見到他的身影！

點擊以下圖擊重溫TVB多個酷刑畫面：

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