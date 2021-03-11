陳自瑤8歲女兒主動捐款助陳積榮抗癌　網民激讚：甜美可愛小天使

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-11 15:18

陳自瑤 (Yoyo) 與王浩信的女兒王靖喬（QQ）今年只得8歲，已經充滿了善心與愛心，小小年紀已懂得主動捐款去幫助有需要的人。Yoyo昨晚於IG出post表示：「之前看到陳積榮先生拍攝的短片，知道他因要治療第四期肺癌，已經花費了差不多所有積蓄，現在需要向大家籌款醫病！我已將款項捐贈給陳積榮先生 (Jeff)，當中也包括了我囡囡自願捐出的愛心利是錢，雖然我和Jeff並不認識，但看到他現時的狀況，也覺得很心痛！我只希望盡我們小小的力量和心意，可以把愛和支持送給Jeff！衷心祝福他可以早日康復！也希望大家可以出一分力，幫助有需要的人！」網民都紛紛留言大讚Yoyo和QQ好有心，又指QQ不單止長得甜美可愛，還充滿了內在美，像媽媽一樣人美心善，是個內外美兼備的小天使。

Yoyo與囡囡QQ一起捐款幫助Jeff。(陳自瑤ig)

前無綫藝員陳積榮（Jeff）在去年8月時突然拍片表示患上第四期肺癌，而且有擴散跡象，經醫生診斷後最壞情況可能只剩下半年生命。早前Jeff有幸獲有心人籌錢醫病，完成電療療程後每天要食標靶藥，花費巨大。Jeff的好友孫慧雪早前就為他發起了籌款。

點擊睇Yoyo的IG原post，以及她和女兒QQ的靚相：