侯佩岑母親曾兩度插足閏蜜婚姻　分享愛情觀「愛要說出來」惹爭議

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-12 19:00

因為節目關係，令侯佩岑媽媽媽被網民封「最強第三者」「《婆婆和媽媽2》微博圖片）

侯佩岑同老公黃伯俊、媽媽一齊出水演內地真人騷《婆婆與媽媽》，節目播出之後，侯佩岑母親林月雲過往情史即被翻舊賬：當年介入好友郭美純婚姻，更為侯世宏誕下女兒侯佩岑，其後林月雲搭上牌友蔡貴照老公邱嘉雄，二人同居31年，侯佩岑更稱為方邱嘉雄為「PaPa」，唯邱嘉雄於2014年診斷癌症時，有傳林月雲突然提出分手。唔少網民都認為侯佩母女為了1500萬酬勞而家醜外揚，再度傷害別人的家庭。

黃子佼和孟耿如作客侯佩岑家中，一句「愛要讓全世界都知道」引起爭議。

而喺最新播出一集中，侯佩岑請來好友黃子佼和孟耿如作客，二人身穿情侶裝到場，並笑言「愛要讓全世界都知道」，林月雲聞言後，表示十分認同，並謂：「你跟我的理念是一樣，愛要說出來，我愛你」其言論即時再度引起爭議，網民認為此乃林月雲兩度成為小三嘅心情，以及點解會講得出「萬般皆是命，半點不由人」。

有網民認為林月雲同女婿黄柏俊應該保持距離。

另外，林月雲在節目中與女婿黄柏俊嘅互動，亦成為網民嘅討論話題，例如上一集黄柏俊因為點外賣面哄得侯佩岑十分開心，並大讚他：「寶貝你好棒！」而林月雲竟然跟著說「我愛你」；林月雲主動幫女婿刮痧，黄柏俊因尷尬而多番拒絕，其後母女二人聊天時，侯佩岑提到「我覺得妳好像比我懂他」，林月雲未有作出否認；另外，黄柏俊曾在跟侯佩岑吵架後，去搵林月雲傾訴，但林月雲當時並未有告知侯佩岑，原因是「這是我們倆的事」，唔少人認為女婿同岳母是保持分寸和距離，但亦有人認為女婿如同兒子一樣，互動親密啲都無問題。