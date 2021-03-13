山河令｜主角龔俊原來係隱藏肌男　經常帶著一種水果開工充飢

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-03-13 09:00

內地劇《山河令》熱播，由龔俊、張哲瀚主演，雙男主角的設定，有點似另一齣電視劇《陳情令》，也是充滿BL味道，二人相遇相知，仿如鬥氣冤家，更一同浪跡天涯，展開一段冒險之旅。現時龔俊在內地爆紅，陽光靚仔，186cm身高，小鮮肉的樣貌下，隱藏著如鋼條的爆炸肌肉，俘虜大批女粉絲。

《山河令》男主角龔俊，俘虜不少粉絲。（劇照）

《陳情令》捧紅了肖戰及王一博，來到《山河令》輪到龔俊、張哲瀚上位，尤其是28歲的龔俊，是東華大學表演系畢業生，在學時已經是出名校草，2015年出道已經成立工作室，所以亦有傳他是富二代，帶著資金捧自己。在2016年陳偉霆、劉詩詩的電視劇《醉玲瓏》，龔俊演出十一皇子為人熟悉，至2019年擔正主演《致我們甜甜的小美滿》。外貌是斯文柔弱，其實他身高186cm，而且熱愛做gym，在外衣下隱藏著一身健碩肌肉，朱古力腹肌、人魚線令人又羨又妒，他拍劇時更會帶定蘋果充飢，運動加地獄式節食，才有如此好身材，現時他以BL古裝劇《山河令》爆紅，成為肖戰、王一博最大對手。

龔俊斯文靚仔，其實非常大隻。（龔俊微博）

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同場加映陳嘉倩靚相：