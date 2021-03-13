他來自江湖︱劉桂芳演周星馳阿媽　TVB御用管家曾是廣告女王？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-13 00:00

萬梓良、周星馳和吳孟達主演的無綫（TVB）經典劇集《他來自江湖》（1989）最近在翡翠台深宵時段重播。除了一班主角，不少劇中出現的綠葉也值得一提，包括飾演吳孟達前妻、周星馳母親的劉桂芳。飾演「譚潔貞」的劉桂芳於第一集已經亮相，而她在第七集捉姦在床黑白回憶畫面，更是令人深刻。

點擊下圖回顧劉桂芳撞破吳孟達出軌畫面：

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劉桂芳除了《他來自江湖》之外，也演出過不少重頭劇集，包括《壹號皇庭》（1992）、《洗冤錄》（1999）、《怒火街頭》（2011）和《黃金有罪》（2020），擅演蠻不講理小女人的她更於綜藝節目《Sunday好戲王》（2016）中贏得「另類好戲王 - 倀雞王」稱號，而她亦因為常演斟茶遞水角色而有「TVB御用管家」之稱。

劉桂芳在《Sunday好戲王》贏得「另類好戲王 - 倀雞王」稱號。（電視畫面）

劉桂芳於1988年加入TVB之前，曾經在酒店擔任接待員，後來經吳思遠介紹轉行做化妝，再因司馬燕介紹開始接拍廣告。在短短4年間，她拍過旅行社、首飾、眼鏡等眾多品牌的廣告，堪稱一代「廣告女王」，不過她認為廣告拍攝生涯有限，所以毅然轉行拍劇。

劉桂芳近年都有廣告拍。（廣告畫面）

2019年，劉桂芳因為蓋世寶遭TVB減薪一事有感而發，並於Facebook留言說：「我減了百份之95%人工，好多人係咁，大概這是公司的計劃。」而她當時接受《香港01》訪問時便顯得支吾以對，講完「冇嘢㗎喇」之後又話已經與TVB簽新合約，最後更說：「我俾公司鬧緊！」引起了不少回響。

劉桂芳曾因蓋世寶遭TVB減薪一事有感而發，指自己同樣被減人工。（Facebook圖片）

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