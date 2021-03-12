江嘉敏被爆搵生果店著數　想長期合作：我可以post多啲IG story

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-12 22:45

江嘉敏被爆向生果店𢯎著數，結果遭對方落閘。(IG圖片)

曾被爆料要男性友人送100份手信嘅江嘉敏，近日被爆透過IG向生果店查詢可有黑刺榴槤出售時，生果店表示可額外訂購，但連價錢都未講到時，江嘉敏就話：「之前我喺第二間買，個老闆好搞笑，我諗住畀錢嗰陣，佢話請我食，我幫佢post咗IG。」

事緣江嘉敏本身想訂黑刺榴槤,但該店沒有出售，故向她提議訂購其他水果後，可額為她訂榴槤，但生果店價錢都未講，江嘉敏已提出「出IG po」暗示要免單。(IG圖片)

生果店職員其後推薦不同生果後，提到「我都未必收你錢架喎」，江嘉敏即時食住上，除表示「我除咗酸嘅唔食，全部都食」之外，又話想翌日就收貨，原來係要用作做訪問，「如果你哋請我食，就你哋話事啦，幫我砌靚啲，比我影相靚靚呀」。

江嘉敏曾被fans力數鍾意攞着數。(snoopthony@ig圖片)

可能係因為太喜歡食水果嘅關係，江嘉敏其後索性向水果店提出可長期合作，仲話可以出多啲IG story，生果店雖然曾有「免單」，但有人見好唔識收，搞到生果店怕怕，唔再覆江嘉敏。而江嘉敏見對方冇應機後，以擔心對方出事為由，又話「希望一齊安好」，結果獲生果店請食大檸檬：「公司考慮過多個因素，可能你所在的公司形象導致我們唔係好適合長期合作。」對於貪生果一事，江嘉敏接受訪問時，只係提到自己有朋友開生果店，仲話對方不時給她折扣優惠或免費請她。