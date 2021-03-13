東方神起允浩被爆去非法酒吧　警方否認「嘗試逃走」反駁傳媒

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-13 13:15

東方神起允浩U-Kown早前被爆違反防疫守則，與友人飲酒至凌晨，其後他亦有在IG道歉，意外地沒有被網民鬧爆。不過昨日（12日），MBC獨家報道允浩到訪到酒吧的不但非法營業，當晚有女服務員同桌外，被警員截查時允浩更曾嘗逃跑等。

新冠肺炎︱東方神起允浩違防疫規定 IG道歉：我對自己感到生氣

根據《MBC News Desk》的報道，有指允浩當晚與友人聊天的酒吧沒有招牌外，亦用不透明的玻璃遮擋住。雖然商業登記為餐廳，但實質是非法經營的酒吧，只有預約會員能進出。報道中更講到允浩除了與三名友人聚會外，亦有女服務生同桌。警方截查眾人時，允浩一度嘗試逃走外，其友人也與警察發生肢體衝突，被以「妨礙執行公務」立案。

MBC昨日獨家報道允浩到訪非法酒吧。（MBC）

對於MBC的報道，允浩所屬公司快速發聲明否認，提及允浩的確違反了防疫守則，並在反省中。聲明還原當天允浩接到朋友電話，表示想聊天才前往該場所，強調允浩是首次到訪，現場更沒有女性服務員在場，只有負責收銀的人員。被警員截查時，允浩亦沒有試圖逃跑，當場確認身份後就回家。由於當時十多名便衣警員突然到訪，同行友人曾感到驚慌而作出抗議，但與允浩無關。

有指酒吧只有會員才能進出。（MBC）

允浩方否認MBC的爆料後，警方對外重申「允浩嘗試逃走一事非事實」。警方也講到允浩一行人未有與截查便衣警員發生肢體衝突，只是當時有人提出抗議，但被告知或會觸犯「妨礙執行公務罪」後就已立即停止，澄清反駁了傳媒的報道。

雖然允浩方昨晚已否認嘗試逃走，但網民卻質疑他到訪非法酒吧。（sports today）