日本尊尼男團V6成員森田剛離巢宣布解散：不是我們6人就不是V6

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-13 14:45

日本傑尼斯男團V6出道25年。（網上圖片）

去年11月剛慶祝成軍25周年嘅日本男團V6，3月13日於官網宣佈，42歲成員森田剛確定今年秋天離開尊尼事務所作獨立發展，V6亦會於佢地出道紀念日11月1日宣布解散。

由於42歲成員森田剛決定離開尊尼事務所作獨立發展，V6宣佈於佢地出道紀念日11月1日解散。（網上圖片）

自尊尼事務所創辦人Johnny喜多川前年7月去世後，過去兩年山下智久、長瀨智等相繼離巢，KinKi Kids亦盛傳解散。V6成員坂本昌行、長野博、井之原快彦與森田剛、三宅健、岡田准一，呢日上載親筆簽名信，向歌迷表示：「我們從2019年春天開始，就針對我們的人生深入討論，經過我們6個人多次討論後，終於做出身為一個男人的重要決定。由於事出突然會讓大家相當驚訝，也可能會為此十分難過，因為是很重要的決定，因此希望能由我們親自告訴大家，我們V6將於2021年11月1日正式解散。」

V6其官方付費會員網站今天（3月12日）正式宣告成員森田剛將於今秋退社。（網上圖片）

尊尼事務所發畀媒體聲明中提到：「在6名成員都邁向40歲的這個階段，解散對他們來說也有著重新面對人生的意味。森田剛之前曾提到想在離開傑尼斯的環境中以演員身分再做挑戰。其他5人得知他的想法後有過多次討論，才做出了這次的結論。雖然森田的想法是決定解放的開端，但考量到5人的年齡，也應該增加讓他們考量今後人生的機會，也是不爭的事實。大家都很自然接受森田剛的想法，並予以尊重。最後他們有了『不是我們6人就不是V6』的共識，才做出了這次的決定。」

點擊圖片看退社的Johnny's藝人👇👇👇