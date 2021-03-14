他來自江湖︱恬妞不介意獨女朱宇豐與同性拍拖：不可因我而改變她

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-14 00:00

萬梓良主演的無綫（TVB）劇集《他來自江湖》（1989）最近在翡翠台深宵時段重播，劇集除有周星馳、吳孟達兩大笑匠負責搞笑，更有兩大女神恬妞、毛舜筠鬥養眼，甚有睇頭。在劇集中飾演「余姣」的恬妞現時已經甚少在香港露面，近年主力在內地拍劇的她早前便與林峯、劉濤在新劇《星辰大海》中合作。提到恬妞，不得不提她與萬梓良的一段情，他們於1992年結婚，當時TVB更直播婚禮，可惜兩人婚姻只維持4年，最終離婚收場。

恬妞在《他來自江湖》中飾演「余姣」，與主角「天哥」萬梓良是一對。（電視畫面）

他來自江湖｜萬梓良恬妞婚禮直播超矚目 短暫婚姻因事業不順？

+ 8 + 8 + 8

【星辰大海】63歲恬妞罕有露面 皮膚光滑緊緻保養得宜！

恬妞與萬梓良結婚之前，曾與印尼華僑葉聰豪有過一段婚姻，兩人更誕下女兒朱宇豐（前名朱曉彤）。2016年，朱宇豐被爆與曾在劇集《步步驚心》中演出的內地女演員葉青拍拖，自言思想較為傳統的恬妞接受傳媒訪問時便指曾為此掙扎，但最後終於諗通，認為自己太顧身為母親的面子：「對於孩子來說，跟着父母的一套不一定是好事，因他們都是獨立個體，不可以因我而改變她的取向，這樣孩子的一生才會真正的快樂。」據了解，恬妞非常接受女兒的另一半讓葉青融入家中，亦承認對方的「新抱」地位，可是朱宇豐和葉青現時已經分手。

恬妞非常接受女兒朱宇豐（左）與同性拍拖，可是朱宇豐現時已與內地女演員葉青（右）分手。（微博圖片）

點擊下圖觀看葉青微博靚相：