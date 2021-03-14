陳芳語串宿敵打包回新疆　熱依娜新歌藏頭詩粗口反擊

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-03-14 20:00

台灣歌手陳芳語，新歌《Kow Tow》歌詞中「快打包，買車票回去Xinjiang(新疆)」，矛頭直指《創造101》時的室友熱依娜，再次掀起隔空罵戰，熱依娜也不客氣，馬上創作新歌《愛你》反擊，而且歌詞竟有藏頭詩，「陳芳語你就是個傻X」，兩位創作歌手用歌詞對罵，確是別出心裁，考驗彼此文字功力。

陳芳語寫歌向熱依娜挑機。（陳芳語IG）

陳芳語和熱依娜的恩怨，要追溯至2018年內地真人騷《創造101》，二人是參賽者也是室友，想不到事隔3年，陳芳語突然在台灣YouTuber「館長」的直播中爆料，指內地節目組侵犯她的私隱，拍到更換內衣畫面，又指同房的新疆女孩在浴室吸煙和跟男友傾電話，被催促後更用椅子掟她。熱依娜則回應指有人說謊，當時她只是用了浴室十多分鐘，之後工作人員已經阻止二人進一步衝突，熱依娜指陳芳語舊事重提，純粹是蹭熱度人氣。

熱依娜也寫歌反擊，更以藏頭詩大罵對方。（熱依娜微博）

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滿以為事件已經告一段落，但近日陳芳語的新歌《Kow Tow》，歌詞中提到「快打包，買車票回去Xinjiang(新疆)」，明顯是揶揄來自新疆的熱依娜。在新仇舊恨下，熱依娜馬上反擊，寫了新歌《愛你》竟有藏頭詩，「陳芳語你就是個傻X，閉嘴滾完蛋去吧」，更專登tag了陳芳語的微博。不過之後陳芳語回應自己看不懂簡體字，說大家也是純創作，不用太認真。

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