「翻版陳茵媺」網紅Mier曾擁200萬粉絲　因行為破格遭網民責罵

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-15 14:00

身材出眾的Mier。（IG：mieryap28）

馬來西亞近年有不少美女彈起，更深受網友關注，如林明禎、李元玲等，除了她們，有號稱「翻版陳茵媺」的網紅米兒（Mier）亦人氣大增，原本是擔任化妝師的她參加了「2014中國環球小姐大賽」，比賽中奪下最上鏡小姐獎，身材出眾之外，加上貌似陳茵媺，所以俘虜不少粉絲，曾經IG擁有高達200萬粉絲，不過因為發布的照片過於性感，遭到封號，雖然要重新開戶，但現在已獲近17萬粉絲追蹤她也相當厲害。

人氣相當強勁的Mier，也有人認為她為了上位不擇手段，曾經有一次在馬來西亞捷運中拍片玩「露出」，這段影片有打了馬賽克，但也無阻網友認出是她本人，網友紛紛留言：「為了紅，甚麼手段都可以」、「真的丟我們所有女人的臉」， 雖然被大批網友責罵，但也無阻一些網友力挺她沒有做錯，而現時Mier在IG發布的照片也一如以往，並沒有因此收斂，可說Mier完全不介意別人的目光。

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