他來自江湖｜曾力壓李美鳳奪港姐冠軍　楊寶玲棄影從商成就更高？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-16 00:00

自從TVB經典劇集《他來自江湖》（1989）早前於翡翠台深宵時段重播，網民煲舊劇的瘾又再之被激發，除了透過32年前的畫面重溫當年的人和事之外，細味一下32年前的演員變化亦令人特別感觸，尤其是一些在近年已經退出演藝圈的人，當中包括珠寶王國董事、現年53歲的楊寶玲。

楊寶玲在劇中飾演明天（萬梓良飾）的已故未婚妻。（截圖）

楊寶玲自參選1987年香港小姐競選冠軍，而該屆更被形容是歷來最高質素的一屆，參選佳麗包括李美鳳、張鳳妮、林穎嫺以及退選的邱淑貞，楊寶玲能夠在該屆脫穎而出，美貌與智慧俱全不在話下，楊寶玲更非常有演藝細胞，一加入演藝圈就被成龍睇中在電影《飛龍猛將》飾演水質專家溫美玲，繼而在1988年漢城奧運會舉辦時，被派去現場採訪和報道工作的楊寶玲表現出色，無論是演員和主持的成績同樣亮眼。

楊寶玲在《飛龍猛將》

楊寶玲在1992年退出TVB，其後在新城知訊台擔任節目主持，同時慢慢淡出娛樂圈。1991年，楊寶玲成為「六福珠寶」的股東之一兼任代言人，至1999年，楊寶玲更決心退出娛圈專注從商，同時參與公司的業務發展，至今「六福」的分店已遍佈世界各地。

2019年，楊寶玲親自到多倫多見證六福開設分店，當時她接受訪問時就被問到有關幕前工作的問題，並表示自己沒有戲癮，同時由於要照顧大約13歲的囝囝、珠寶生意以及開始掉足房地產，復出機會微乎其微：「電影、電視、電台我都做過，亦出過書，我未做過嘅就係舞台劇，如果我仔仔大個啲，有多啲空閒嘅時候，而劇本又有興趣，我諗我可能會有少少嘅機會會復出。」

楊經歷三段婚姻，與陳容森於1994年結婚，1997年離婚；與與任職拉斯維加斯凱撒皇宮賭場市場部亞洲區副總裁的美籍華人黃延年在美國拉斯維加斯結婚，2007年，楊寶玲誕下男嬰，惜2014年，亦離婚收科。2015年，楊寶玲帶同兒子與初戀情人Gav結婚。（視覺中國）