李施嬅訂婚後首現身　認未婚夫介意藝人緋聞：我慢慢訓練到佢接受

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-15 19:48

藝人李施嬅早前IG在宣布訂婚，未婚夫隨即被起底，據報道指，對方是一名星級私人健身教練，名字叫車崇健（Anson），但其身份相當神秘，更有傳是紅遍網絡的「人生教練」車志健（Brian Cha）的弟弟。

李施嬅否認未婚夫是由吳君如介紹。（陳順禎攝）

今天（15日）是她自訂婚後首次出席公開活動，施嬅感恩大眾的祝福：「其實我一直好想講，但因為我另一半係圈外人，我覺得要畀少少空間佢，同埋要慢慢適應，要同一個演員談戀愛係一件好大壓力嘅事，始終會畀人跟，又會畀人講。」



對於演員之間不時會傳出誰與誰有緋聞，施嬅坦言未婚夫是介意，但已經盡量輔導他：「我慢慢訓練到佢接受，希望佢唔好咁緊張。咁藝人成日都話邊個同邊個拍拖，大部份緋聞都唔係真，我真個個又冇影到，佢未慣，但我一路輔導下佢，係咁㗎啦，我叫佢當睇故事咁睇就算。」

婚禮方面施嬅說等疫情過後才舉辦，而生BB的大計隨緣就好，不勉強自己去做。（陳順禎攝）

二人拍拖已有4年時間，求婚方面早有共識，施嬅直言：「其實會知道求婚，會討論咗先，佢求婚一刻都預咗。（有咩咁吸引你？）佢個人好正面，好勤力工作，同埋佢好支持我工作，支持我追求夢想，因為大多數人都自私，希望另一半經常陪伴，但我成日飛又成日拍嘢，呢方面我係好感恩，搵到一個咁體諒嘅人。」

李施嬅未婚夫除咗係星級健身教練 仲係人生教練Brian Cha細佬？

李施嬅與吳偉豪出席商場活動。（陳順禎攝）

至於未婚夫被起底，有傳是「人生教練」車志健（Brian Cha）的弟弟，施嬅說：「可能嚟近都會好多人話佢係邊個邊個，所以我唔回應佢嘅事，咁我同佢之間嘅事我Ok嘅，但始終佢係圈外人，佢同佢屋企人嘅事我都唔會回應。」

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