傳許廷鏗與華納擘面全因恃紅生驕　竟然私下接Job兼公然發難？

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-16 04:11

「巨聲」出身的歌手許廷鏗（Alfred）當年與星夢唱片不歡而散，今日（16/3）有報道指，Alfred再與華納唱片擘面。有指他恃紅生驕，不夠聽話，借歌曲問題與藝人與製作部門發難；又傳有人私下接Job，激嬲公司，以致公司將所有他在公司官方宣傳貼文，以及其個人網上頻道相關華納歌曲的短片齊齊全數刪走。

突然傳出許廷鏗與華納反面，令人震驚。（資料圖片）

華納未有否認與他不和，僅指稍後有消息公布，而Alfred亦未有就此事回覆傳媒查詢。當年有傳Alfred仍留在星夢時拒唱劇集歌，被當時在位的星夢CEO何哲圖列入「不受歡迎名單」；Alfred亦曾爆料指與同事有錢銀糾紛，似乎暗指公司沒有恰當處理，令他決意離開。

網友齊齊問為何不見許廷鏗。（華納唱片FB圖片）

至於華納方面，有傳他過去幾年經常與華納持不同意見，但雙方都盡量磨合。據悉，今次傳出他與華納關係陷入僵局，原來有迹可尋。Alfred不但在今年2月一眾華納歌手回公司大合照時不見影，月初應邀出席ViuTV舉行的樂壇頒獎禮記者會時，Alfred更與華納歌手分開坐，當日與同門亦毫無交流。

日前華納官網轉貼ViuTV於4月舉行的「Chill Club推介榜年度推介20/21」的帖文中，Alfred也沒有出現；而Alfred的IG上，工作聯絡的一欄，已經由華納轉為自己的電郵。

聯絡方法已改為自己。（IG@許廷鏗）

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